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Глава Кубани оценит готовность туристической инфраструктуры к началу курортного сезона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверит готовность туристической инфраструктуры к началу летнего курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев планирует посетить центр управления безопасности аэропорта Сочи, а также пляжные территории и гостиницы. После этого он проведет совещание о готовности региона к летнему сезону. В нем примут участие заместители губернатора, представители силовых структур, главы курортов, а также руководители профильных министерств и ведомств.

«Особое внимание уделят вопросам обеспечения общественной, антитеррористической и пожарной безопасности»,— подчеркнули в администрации Кубани.

Татьяна Ручкина

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