Убийцу ветерана ВОВ приговорили к 16 годам лишения свободы

Верховный суд Башкирии вынес приговор 64-летнему жителю Илишевского района Ришату Султанову, признав его виновным в убийстве (п. «в, д, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Как было установлено в суде, утром 25 августа 2022 года Ришат Султанов в состоянии алкогольного опьянения зашел во двор к ветерану ВОВ Рафаису Муслухову и попросил денег взаймы. Получив отказ, он напал на хозяина дома, нанеся ему не менее 26 ударов металлическими предметами. Потерпевший скончался на месте преступления. Проникнув в дом, осужденный похитил 8 тыс. руб.

Ришат Султанов не признал вину.

Олег Вахитов

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