В Казани иностранец пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Управление СКР по Татарстану предъявило обвинение 37-летнему иностранцу за попытку подкупить сотрудника ГИБДД в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в конце апреля на пересечении улиц Несмелова-Гладилова. Обвиняемый за рулем иномарки проехал на красный свет, после чего его остановили автоинспекторы. Они составили на него протокол, а также установили, что у иностранца еще в 2020 году истек срок пребывания в РФ. Обвиняемый же начал предлагать деньги за несоставление протокола на него, однако полицейские предупредили его об административном правонарушении за взятку, но тот все равно положил на сидение полицейской машины лист бумаги с 1,5 тыс. руб. внутри. После этого он был задержан.

Вину мужчина не признал. Сейчас он находится под стражей. После приговора его выдворят за пределы России. Также к ответственности привлекут лицо, незаконно предоставившее обвиняемому жилье в аренду.

"Ъ-Казань"