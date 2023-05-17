На месте Дома отдыха «Комарово» в Сестрорецке появится апарт-отель компании бывшего директора «Первого канала»

ООО «Дом отдыха Комарово», связанное с бывшим директором петербургского подразделения «Первого канала» Эдуардом Райкиным, получило разрешение на строительство апарт-отеля в Сестрорецке, пишет «Деловой Петербург». Часть корпусов будет построена на территории одноименной базы отдыха.

По данным ЕГРЮЛ, кроме Эруарда Райкина учредителями общества являются Игорь Кренделев, Игорь Исаев и Ирина Баранчеева. Также в состав учредителей водит ООО «Раст», являющееся совладельцем застройщика ООО «Галс», строящее апартаменты VALO во Фрунзенском районе. Сам участок под строительство принадлежит ООО «Дом отдыха Комарово», Илье Гуревичу и Вере Ужастовой.

Апарт-отель будет рассчитан на 140 юнитов. В его составе будут работать спа-центр, уличный бассейн и несколько зон отдыха.

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