В Ярославской области осудили лже-судебного пристава

В Ярославской области 16 мая вступил в законную силу приговор суда мошеннику, выдававшему себя за судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переславский районный суд

Фото: pereslavsky.jrs.sudrf.ru Переславский районный суд

Фото: pereslavsky.jrs.sudrf.ru

Житель Ивановской области совершил мошеннические действия в Переславле-Залесском. Он снял квартиру в городе зимой 2021 года. Одному из жителей Переславля мошенник представился судебным приставом и сообщил, что имеет на руках список конфискованных автомобилей, которые продаются по низкой стоимости.

«Подсудимый пригласил нового знакомого в квартиру, где показал ему блокнот, содержащий заведомо ложные сведения о конфискованных автомобилях. Мужчина выразил намерение приобрести автомобиль «Toyota Camry» за 780 тыс. руб. Потерпевший передал денежные средства в сумме 65 тыс. в качестве первоначального взноса за автомобиль»,— рассказали в пресс-службе Ярославского облсуда.

Лже-пристав заверил своего знакомого, что саму машину ему пригонят после обеда. И скрылся с авансом. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, жителя Ивановской области нашли. В судебном заседании свою вину он признал.

Приговором Переславского районного суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ярославский областной суд не стал ничего менять в приговоре, вердикт вступил в законную силу.

Андрей Иванов