«Красная Поляна» и ВШЭ начнут готовить специалистов в сфере игорного бизнеса

Игорная зона «Красная Поляна» и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) заключили на один год договор о сотрудничестве. В рамках него студенты университета пройдут практическую подготовку в различных направлениях бизнеса под руководством экспертов игорной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорная зона «Красная Поляна» Фото: Игорная зона «Красная Поляна»

«В новых реалиях индустрия развлечений и событийного туризма нуждается в профессионалах. В свою очередь, для талантливых студентов открыты большие перспективы роста и развития в этой сфере»,— отметил гендиректор игорной зоны «Красная Поляна» Павел Перов.

В рамках первого проекта специалисты Департамента стратегического маркетинга игорной зоны будут учить студентов создавать новый рынок игорного бизнеса и искать нестандартные маркетинговые решения. Проект позволит студентам научиться проводить кабинетные исследования и разрабатывать маркетинговую стратегию. Кроме того, они научатся создавать с нуля презентации нового бизнес-проекта для заказчиков.

По завершении практической подготовки компания определит три лучших проекта среди бакалавров программы «Реклама и связи с общественностью». Команда победителей получит образовательно-развлекательный тур с перелетом, проживанием и экскурсиями в игорной зоне.

Татьяна Ручкина

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