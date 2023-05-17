Суд оштрафовал закусочную в Краснодаре за отказ обслужить женщину с собакой-поводырем

Мировой суд на 2 тыс. руб. оштрафовал кафе «Шаурма-Шашлык.ру» в Прикубанском округе Краснодара за отказ обслужить незрячую женщину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, весной 2023 года жительницу Краснодара, которая является инвалидом первой группы, не пустили в кафе с собакой-поводырем породы лабрадор-ретривер. Сотрудники кафе заявили, что вход с собаками запрещен.

В отношении владельца кафе возбудили дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов...). Суд признал предпринимателя виновным.

Олег Исаев

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