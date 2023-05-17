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Очередная группа контрактников из Удмуртии направилась в части Вооруженных сил России

Еще одна группа мужчина отправилась из Удмуртии в воинские части Вооруженных сил России. Жители региона заключат контракт для прохождения военной службы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, в Удмуртии на контрактную службу набирают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными по результатам медобследования. Во время нахождения в учебном центре контрактникам положены выплаты до 45 тыс. руб. в месяц, а также единовременная выплата 195 тыс. руб. при заключении.

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