Очередная группа контрактников из Удмуртии направилась в части Вооруженных сил России

Еще одна группа мужчина отправилась из Удмуртии в воинские части Вооруженных сил России. Жители региона заключат контракт для прохождения военной службы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, в Удмуртии на контрактную службу набирают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными по результатам медобследования. Во время нахождения в учебном центре контрактникам положены выплаты до 45 тыс. руб. в месяц, а также единовременная выплата 195 тыс. руб. при заключении.