В Абинском районе водитель Lada Largus погиб после опрокидывания машины

В Абинском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель Lada Largus после опрокидывания. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла около 16 мая около 17:40 на 37-м км (+325 м) автодороги «Новомышастовская — Федоровская — Холмская». По предварительным данным, 56-летний водитель Lada Largus двигался со стороны станицы Новомышастовской в сторону станицы Холмская.

Он не справился с управлением, и машина съехала с дороги и перевернулась. В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Татьяна Ручкина

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