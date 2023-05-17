В Петербурге открылся первый дилерский центр китайского автомобильного бренда Kaiyi

В Петербурге начались продажи автомобилей Kaiyi – нового для города автомобильного бренда. Дилерский центр китайского автопроизводителя на Уральской улице открыла компания «Прагматика».

Как сообщил автодилер 17 мая, первым автомобилем нового бренда, представленным в салоне, стал переднеприводный седан С-сегмента Kaiyi E5. Производство этой модели налажено на заводе «Автотор» в Калининградской области.

В настоящий момент компания уже получила первую партию автомобилей Kaiyi E5 – из доступных 55 машин на 14 уже заключены контракты.

В 2023 году «Прагматика» планирует реализовать более 800 автомобилей Kaiyi – седана Е5 и кроссовера Х3, который ожидается летом.

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