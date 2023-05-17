Жителя Удмуртии будут судить за убийство спящего мужчины

В Удмуртии перед судом предстанет 55-летний житель Малопургинского района по обвинению в убийстве своего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной для преступления стала личная неприязнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по данным следствия, трагедия произошла в ночь на 9 марта. Мужчина в компании знакомых, среди которых был 66-летний потерпевший, выпивали в доме в селе Малая Пурга. Однако между ними возник конфликт, который спровоцировал мужчину на убийство.

Дождавшись, пока жертва преступления уснет на полу, обвиняемый нанес ему телесные повреждения. В результате полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.