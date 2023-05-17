Дочь погибшей при пожаре сотрудницы Пермского порохового завода взыскала с предприятия 4,4 млн рублей

Кировский районный суд Перми рассмотрел иск к руководству ФКП «Пермский пороховой завод», поданный дочерью погибшей сотрудницы завода. Женщина скончалась в результате пожара на предприятии 1 мая 2022 года. Как сообщили в пресс-службе суда, истец потребовала взыскать с ФКП недополученный матерью заработок, а также компенсацию морального вреда, единовременное пособие, материальную помощь и иные выплаты на общую сумму около 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Представитель завода в судебном заседании заявленные требования не признал, указав, что дочери погибшей были выплачены все причитающиеся суммы, в том числе материальная помощь в размере более 4 млн руб. и компенсация расходов на погребение матери.

Суд, изучив материалы дела и приняв во внимание доводы обеих сторон, удовлетворил требования истца частично: с ФКП в ее пользу взысканы компенсация морального вреда в размере 2 млн руб., а также предусмотренное коллективным договором предприятия единовременное пособие в размере 2,4 млн руб.

Всего при пожаре на пороховом заводе 1 мая 2022 года погибли три сотрудницы предприятия. СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.