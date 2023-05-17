В Гатчинском дворце после реставрации открылась Дворцовая церковь и несколько прилежащих объектов

В Государственном музее-заповеднике «Гатчина» открывается для посещения Дворцовая церковь (Храм Святой Живоначальной Троицы), пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения. Объект восстанавливали с 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также после реставрационных работ для посетителей открыли Малый церковный переход и новые залы Центрального корпуса: Овальную и Предцерковную комнаты. В крипте Дворцовой церкви начала работу выставка тронных кресел XIX века из коллекции музея-заповедника, в числе экспонатов там выставлены кресла, изготовленные к коронации Александра II и Марии Александровны в 1856 году, к коронации Александра III и Марии Федоровны в 1883 году и коронации Николая II и Александры Федоровны в 1896 году.

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