Обновление городского пассажирского автопарка в Иркутске оценили в 15 млрд рублей

На обновление городского пассажирского транспорта в Иркутске потребуется 15 млрд руб. «Износ парка подвижного состава автобусов 67%, трамваев - 77%, троллейбусов - 67%. Для обновления подвижного состава в целом по городу с заменой подстанций, трамвайных путей, опор и всего остального требуется около 15 млрд рублей», - сказал вице-мэр города Дмитрий Ружников (цитата по ТАСС).

В прошлом году КАМАЗ поставил в Иркутск 40 автобусов большой вместимости НЕФАЗ. По данным Дмитрий Ружникова, на эти цели было направлено 800 млн руб. «Существенная нагрузка на бюджет города»,– отметил он.

В апреле власти Иркутска сообщили, что необходимо приобрести еще 220 низкопольных автобусов. Мэр Руслан Болотов отметил, что совместно с властями области подана заявка на приобретение 120 автобусов. Их поставка ожидается в течение девяти месяцев.

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Оксана Павлова