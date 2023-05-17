5 шагов для успеха в DevOps: эксперт Максим Муравьев о методологии разработки

Senior DevOps Engineer компании Wargaming Максим Муравьев в профессии уже больше 10 лет. В его послужном списке - работа в Kaspersky Lab, Почте России и стартапах. Он рассказал о том, что такое DevOps и как им может стать сисадмин

Максим, каким было ваше первое место работы?

Моя карьера началась, не поверите, в одном из региональных офисов Почты России, куда я пришел в 2012 году младшим помощником системного администратора. Новая работа очень увлекла, по вечерам дома я изучал профессиональную техническую литературу, проходил различные онлайн-тестирования для улучшения навыков.

С первым местом работы повезло: я развивался в новом направлении, где объединились мои интересы - системное администрирование, взаимодействие не только с техникой, но и с людьми.

Думаю, начальству со стороны было видно мою вовлеченность и стремление достигать видимых результатов. Скорее всего, по этой причине через несколько месяцев меня повысили до сисадмина, а потом - до начальника технического отдела, где я стал руководить командой из 5 человек. Мне тогда было 20 лет.

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Такой стремительный карьерный взлет…Почему вы не остались в компании?

Спустя время я осознал, что на этом рабочем месте достиг максимума: изо дня в день занимался одними и теми же задачами, которые у меня не вызывали никаких сложностей. Чувствовал, еще чуть-чуть - и профессиональное развитие начнет замедляться. Поэтому я решил - переезжаю в столицу.

Сразу – в «Лабораторию Касперского»?

В Москве моим первым работодателем стала BIFIT – меня туда взяли инженером. Занимался B2B поддержкой банковских систем: консультированием других инженеров, старших системных администраторов банков по всей России, по проблемам, связанным с работоспособностью систем.

BIFIT – отличная фирма. Там было интересно решать разносторонние fintech задачи – от тюнинга производительности систем, до траблшутинга прямо на «продакшене». Но мне всегда хотелось стать частью огромной компании, корпорации с большой высококвалифицированной командой… Поэтому, когда Kaspersky Lab предложил работу, я очень быстро принял оффер.

И вот тогда-то начался путь в DevOps?

Да! Я сначала занимался классическим системным администрированием, но в Kaspersky Lab увлекся DevOps практиками. Тогда о них еще никто не слышал, поэтому они казались «острым лезвием технологического ножа».

А чем DevOps отличается от классического администрирования?

Работа сисадмина – это разработка и операционное обслуживание. А DevOps инженеры еще и создают, а потом поддерживают инфраструктуру для автоматизации процессов разработки, тестирования и развертывания приложений с помощью инструментов контроля версий, CI/CD пайплайнов, систем мониторинга и управления конфигурацией.

Более того, DevOps инженеры должны постоянно следить за изменениями в инфраструктуре, обновлениях и патчах для различных компонентов, а также настраивать их для обеспечения максимальной производительности, надежности и безопасности. Плюс, конечно, уметь работать в команде с другими разработчиками, тестировщиками и администраторами систем, чтобы обеспечить успешное развертывание и эксплуатацию приложений.

Максим, как интересно: существует расхожее мнение, что айтишник – такой вот geek-geek, технарь за компьютером. А вы говорите о значимости софт-скиллов в вашей работе. Почему они так важны?

Вполне возможно, в далекие двухтысячные или даже, не знаю, девяностые годы, когда отрасль IT только начинала развиваться, то достаточно было, если человек умеет кодить (программист), работать с «железом», серверами (сисадмин) и так далее. В наши дни без софт-скиллов никуда. Они, как известно, помогают выстраивать эффективную коммуникацию с командой. Как DevOps инженер я должен постоянно взаимодействовать с разными людьми: разработчиками, тестировщиками, аналитиками и менеджерами проектов. А как без софт-скиллов я объясню сложные технические проблемы тем, кто мало в этом понимает?

Ваши ожидания от работы в крупной компании оправдались?

Конечно! Kaspersky Lab в период, когда я туда пришел, была, можно сказать, Russian Big Tech, Russian FAANG.

Работая в маленьких компаниях, я хотел попасть в крупную. Но когда устроился в Kaspersky Lab и побыл там, то неожиданно почувствовал, что внедрять методологии в существующие процессы может быть эффективнее как раз в небольших фирмах, малых инновационных предприятиях. Поэтому я принял решение уйти в ICM Capital: не секрет, что стартапы готовы к рискам. Так начался мой путь полноценного DevOps инженера.

А как вы оказались в Wargaming?

Просто - как и большинство людей, откликнулся на вакансию на официальном сайте. Тогда я уже жил на Кипре и искал новые проекты. Прошел собеседование, и меня приняли на работу. Здесь тоже все отлично: внедряем и разрабатываем технологичные и инновационные решения.

Что, по-вашему, самое главное в профессии DevOps инженера, на чем нужно держать фокус?

В моей работе есть три важных фактора.

Во-первых, глубокое понимание фундаментальных основ классического системного администрирования - компьютерных систем, сетей и безопасности программного обеспечения. Эти знания имеют решающее значение в построении и разработке эффективной основы для DevOps экосистемы.

Во-вторых, наличие софт-скиллов и способность критически мыслить, чтобы передавать коллегам сложную техническую информацию.

В-третьих, беспрерывное обучение и самосовершенствование для осведомленности о новейших технологиях.

Почему, на ваш взгляд, тема DevOps так актуальна и важна сегодня? Что будет если ею пренебречь?

Без DevOps в наши дни не обойтись, поскольку современные приложения и сервисы становятся все более сложными и требуют быстрого и надежного развертывания, масштабирования и обновления. Существует огромное количество технологий, инструментов и платформ, которые используются для разработки и эксплуатации приложений, и все они должны быть интегрированы и работать совместно.

Если игнорировать DevOps, можно столкнуться с серьезными проблемами при развертывании и обновлении приложений. Без DevOps обязательно возникнут непредвиденные ошибки, задержки, сбои и даже высок риск потери данных. Разработка приложений может стать слишком долгой и дорогостоящей, что отрицательно скажется на бизнесе в целом.

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Можете как эксперт выделить конкретные шаги, которые помогут добиться успеха в DevOps?

Конечно. Я бы назвал пять:

1. Необходимо хорошо разбираться в компьютерных системах, сетях, языках программирования и инструментах автоматизации процессов разработки и доставки программного обеспечения. Важно, чтобы был IT-бэкграунд, опыт работы в области администрирования систем.

2. Область DevOps постоянно развивается, поэтому нужно быть в курсе новых инструментов и технологий. Это требует постоянного обучения, чтения технической литературы и участия в отраслевых мероприятиях.

3. Главное – получать профессиональный опыт. Полезно участвовать в хакатонах, как внешних, так и корпоративных. В некоторых компаниях проводятся так называемые Capture the Flag (CTF), где можно улучшить навыки.

4. Успех невозможен, если не общаться с профессионалами. Конференции, митапы, онлайн-форумы – участвуя в них, можно получить ценные знания от опытных инженеров и заодно расширить круг знакомств в отрасли.

5. И, конечно, следует помнить, что сотрудничество, коммуникация – это не пустые слова. DevOps – целая экосистема со своей культурой. Грамотная и эффективная коммуникация между всеми членами команды - ключевой элемент успеха в DevOps. Важно научиться работать в команде, слушать и уважать мнение других участников, стремиться к общей цели и положительному результату.

Какой совет вы могли бы дать новичку в DevOps?

Осваивайте инструменты автоматизации и оркестрации, такие как Ansible, Terraform, Docker, Kubernetes. Изучайте основы программирования и системного администрирования. Постоянно следите за новостями в отрасли и общайтесь с опытными коллегами, чтобы узнавать лучшие практики и подходы в работе с DevOps-технологиями. Тогда вы добьетесь успеха!

Сабина Абасова