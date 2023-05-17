Участок ремонта по улице Ленина продлили до Воровского в Ижевске

В столице Удмуртии участок по улице Ленина, где проходят ремонтные работы, продлят до пересечения с улицей Воровского, а также заасфальтируют трамвайные переезды. Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава города Олег Бекмеметьев. В настоящее время дорожные службы проводят работы по фрезерованию покрытия, а также укладывают выравнивающий слой асфальта и устанавливают бортовые камни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках ремонта по улице Новоажимова на участке от ул. 12-я до ул. 8-я завершились основные подготовительные работы, а работникам осталось уложить верхний слой асфальта. На улице Ильфата Закирова приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, а на северной стороне улицы 10 лет Октября завершают фрезерование старого покрытия.