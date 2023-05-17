Житель Новороссийска убил знакомого осколком тарелки

В Новороссийске завели уголовное дело на мужчину, который нанес другу осколком тарелки не менее 20 колото-резаных ранений в шею и грудь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

В ночь на 10 мая 2023 года в квартире одного из домов на проспекте Ленина в Новороссийске 42- и 52-летний знакомые пили алкоголь. Между ними возникла ссора, и младший из них решил убить другого. Он схватил осколок разбитой в ходе конфликта тарелки и нанес знакомому не менее 20 колото-резаных ранений в шею и грудь, а также несколько раз ударил кулаками по туловищу. Мужчина ушел, а когда утром вернулся, то обнаружил, что его знакомый скончался от полученных повреждений. Фигурант сам вызвал экстренные службы и дождался их приезда.

Ему предъявили обвинение в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и заключили под стражу. В ходе допросов он дал признательные показания и раскаялся. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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