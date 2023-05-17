В Уфе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка от падения телевизора

Следственный отдел управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

По данным пресс-службы ведомства, сегодня в квартире на проспекте Октября в Уфе на двухлетнего ребенка, за которым присматривала няня, упал телевизор. От полученных травм мальчик скончался.

Прокуратура Уфы начала собственную проверку происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ведомство намерено «дать оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей».

Олег Вахитов

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