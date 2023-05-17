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В Сочи полицейские разыскали пристроившегося за «скорой» водителя Mercedes

В полицию Сочи 15 мая поступило видео, на котором водитель Mercedes пристроился в пробке за машиной скорой помощи и подвергал риску других участников дорожного движения.

Водитель иномарки был установлен и за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части привлечен к административной ответственности, сообщили в ОГИБДД УВД Сочи.

По данным сочинского ОГИБДД УВД, ранее за аналогичное нарушение правил расположения транспортного средства был оштрафован водитель Volkswagen Polo. А до этого к административной ответственности в Сочи привлекли 24-летнего водителя Mercedes. Молодой человек выехал на встречную полосу и, дрифтуя, умышленно повредил дорожную разметку.

Андрей Пугачев

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