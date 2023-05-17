В Татарстане в этом году планируется установить и модернизировать свыше тысячи станций мобильной связи

В этом году в Татарстане запланирована установка и модернизация свыше 1 тыс. базовых станций мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры региона

350 станций будет установлено, еще 750 планируется модернизировать. В первую очередь установка и модернизация будут проводиться на территориях, где ожидается большой турпоток, приезд жителей в дачный сезон, и на территории новых ЖК.

В пресс-службе уточнили, что в прошлом году в Татарстане установили и модернизировали 830 базовых станций, в том числе 370 станций в Казани.

"Ъ-Казань"