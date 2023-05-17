Всероссийская школа по сверхсильным магнитным полям проходит в НЦФМ

В Национальном центре физики и математики открылась 1-я всероссийская школа по проблемам исследований в сильных и сверхсильных магнитных полях. Для изучения их физики и техники на базе НЦФМ в Сарове собрались около ста студентов и молодых ученых из разных городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НЦФМ Фото: НЦФМ

Школа проходит с 15 по 19 мая при поддержке госкорпорации «Росатом» и Научно-производственного центра физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках десятилетия науки и технологий в России.

Генерирующие сильные и сверхсильные магнитные поля установки — сейчас главный инструмент исследования свойств полупроводниковых материалов для создания новой отечественной электроники.

«Сегодня мы можем через воздействие сильным магнитным полем заглядывать внутрь электронной структуры твердого тела, что существенно повышает скорость разработки новых материалов. В области сверхсильных магнитных полей наши достижения всемирно признаны, наша задача — модернизировать генератор и сделать на базе НЦФМ лабораторию мирового уровня с полем 75 Тл. Мы полагаем, что в лаборатории будет много установок. Так как проводить исследования в магнитных полях — это дорого, но крайне необходимо, мировая практика сходится на том, что для проведения исследований строится один большой центр, где исследователи из различных вузов и институтов страны, и даже из других государств, ставят свои эксперименты. И мы призываем всех к сотрудничеству с НЦФМ. Если мы будем заниматься материалами для микроэлектроники, есть настоятельная необходимость провести ревизию того, что исследуется в мире, и найти среди всего многообразия те материалы, которые нужны нашей промышленности. В НЦФМ будет лаборатория, которая позволит исследовать эти материалы, и площадка, где мы сможем обмениваться идеями»,— рассказал член-корреспондент РАН Виктор Селемир, возглавляющий Программный комитет школы. Он отметил, что лаборатория НЦФМ будет точкой для притяжения 50 университетов России, где есть кафедра физики твердого тела.

Иван Сергеев