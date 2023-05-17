На форуме «Дни пермского бизнеса» обсудят реабилитацию участников СВО

Форум «Дни пермского бизнеса», который пройдет 23–24 мая на площадке конгрессно-выставочного центра Perm Expo, станет одним из флагманских мероприятий региональной программы «Пермь-300». Об этом сообщила на заседании правительства Пермского края руководитель регионального агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова. Ожидается, что в форуме примут участие более 8 тыс. человек с учетом тех, кто присоединится онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ключевой темой форума станет реализация инвестиционного потенциала Прикамья. Запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы, посвященные инвестициям в новые ниши, выстраиванию логистики, созданию новых кооперационных цепочек, развитию детского и молодежного предпринимательства. «Отдельное внимание посвящаем специальной военной операции. В рамках сессии по социальному предпринимательству пройдут мероприятия по развитию инклюзивных технологий реабилитации тех, кто возвращается со спецоперации»,— рассказала госпожа Быкова.

Форум «Дни пермского бизнеса» ежегодно проводится с 2009 года. Мероприятие направлено на стимулирование предпринимательской активности и повышение эффективности малого и среднего бизнеса на территории региона.