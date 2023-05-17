Пермские депутаты перенесли рассмотрение вопроса об исключении участка из ООПТ «Черняевский лес»

Члены комитета Пермской думы по пространственному развитию и благоустройству рассмотрели внесенный администрацией города проект решения об изменении границ ООПТ «Черняевский лес» в Перми. Городские власти хотят исключить из состава этой особо охраняемой природной территории участок под базой отдыха «Чайка» на ул. Встречной, 33. Площадка в 5,3 га принадлежит компании «Макс-СБ» предпринимателя Максима Итунина. Взамен исключаемой земли мэрия хочет включить в ООПТ более 20 га территории с высокой природоохранной ценностью.

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На заседании комитета начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев сообщил, что предложение об изменении границ ООПТ «Черняевский лес» поступило от компании «Макс-СБ». За счет исключения участка по ул. Встречной и включения в ООПТ другой соседней территории площадь Черняевского леса увеличится на 15,5 га. Большая часть участка по ул. Встречной, 33, заасфальтирована и занята разными зданиями и сооружениями. Застройка указанной территории началась с 1946 года, подчеркнул господин Андреев.

Председатель комитета Михаил Черепанов заявил, что в начале апреля в думу поступило отрицательное заключение пермской природоохранной прокуратуры, в котором ведомство указало свои замечания к проекту. Суть замечаний на заседании комитета не раскрывалась. Проект по изменению границ ООПТ депутаты обсуждали на совете думы, но теперь хотят узнать актуальную позицию прокуратуры.

Пермский природоохранный прокурор Иван Ахматов пояснил, что вопросы, указанные в заключении надзорного органа, касались целей принятия решения по проекту. Прокуратура обсуждала проект с администрацией и думой, ведомству представляли дополнительные документы. «Безусловно, оснований для снятия вопроса с повестки я не вижу»,— объявил господин Ахматов. Прокурор обратил внимание, что последние документы по изменению границ ООПТ ему поступили вчера вечером, поэтому документально позицию ведомства к сегодняшнему дню подготовить не успели.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы перенести рассмотрение вопроса. Депутаты снова обсудят эту тему после того, как получат необходимые документы от природоохранной прокуратуры.