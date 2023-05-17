В апреле 2023 года репчатый лук в Краснодарском крае подорожал на 31%

В апреле 2023 года индекс потребительских цен на Кубани составил 100,38% (по сравнению с мартом), информирует пресс-служба Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Лидерами роста оказались репчатый лук (+31,2%), белокочанная капуста (+14,4%), виноград (+12,2%), говорится в отчете. Цена картофеля за месяц увеличилась на 5,5%, зелень — на 4,8%, яблоки — на 4%, бананы — на 3,7%, чеснок — на 2%.

Вместе с тем, по данным Краснодарстата, снизились цены на помидоры на 8,8%, свеклу — на 4,7%, огурцы — на 2,3%.

В пределах 2,1–4% подорожал мясной фарш, виноградное вино, шоколадные конфеты, мед, баранина, говядина, свинина, оливковое масло.

В пределах 1–1,8% повысились цены на пиво, рис шлифованный, пшено, курятину, сахар, рыбу мороженую неразделанную, сметану, молоко для детей, чай черный байховый и пр.

Одновременно, согласно подсчету специалистов ведомства, снизились цены на мясные консервы на 3,8%, шоколад — на 3,5%, колбасу полукопченую и варено-копченую — на 3%, майонез — на 2,7%, макаронные изделия — на 1,9%, муку — на 1,8% и пр.

Наталья Решетняк

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