В лагерях Адыгеи летом отдохнут 7,4 тысячи детей

В Адыгее в лагерях дневного пребывания за лето отдохнут около 7,4 тыс. детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

«В первую очередь путевки получат дети из семей участников СВО, а также из малообеспеченных семей. Кроме того, планируем, как и в прошлом году, организовать отдых в Адыгее для школьников из подшефного Генического района Херсонской области»,— сообщил Мурат Кумпилов.

Лагеря на базе школ заработают уже 1 июня. Кроме того, дети смогут отдохнуть в загородных лагерях на территории республики и на побережье Черного моря.

Глава региона поручил руководителям отраслевых ведомств обеспечить безопасность детских лагерей, а также насытить программу отдыха концертами, экскурсиями и другими развлекательными и спортивными мероприятиями.

Татьяна Ручкина

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