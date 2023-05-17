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В Оренбуржье откроется завод по производству сельхозтехники

Российский производитель элеваторного оборудования и сельхозтехники «Коблик Групп» начинает работу в Оренбургской области. Он сменит в регионе иностранную компанию John Deere, завод которой закрылся в Оренбурге из-за санкций. Об этом сообщает региональное правительство.

«Компания планирует инвестировать в Оренбуржье сотни миллионов рублей. Будет создано больше 200 рабочих мест»,– говорится в сообщении.

Фото: Правительство Оренбургской области

Перезапуск промышленной площадки запланирован на текущий год. Компания «Коблик Групп» занимается импортозамещением. В настоящее время компания занимает более трети российского рынка.

Ранее стало известно о запуске в Оренбургской области производства зарядных станций для электромобилей. Проект реализует АО «Завод "Инвертор"».

Георгий Портнов

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