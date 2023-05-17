«Аэрофлот» просит внести почти 100 изменений в салоны выпускаемых в Казани самолетов Ту-214

Компания «Аэрофлот» обратилась с просьбой к компании «Туполев» внести 99 изменений в пассажирский салон новых выпускаемых на Казанском авиазаводе самолетов Ту-214. Об этом сообщает PБК.

В компании «Аэрофлот» и в Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что в настоящее время обсуждение параметров интерьера салона Ту-214 продолжается. Предприятие обратилось к компании «Туполев» после того, как в начале 2023 года сотрудники компании-перевозчика побывали на Казанском авиазаводе.

Издание уточняет, что «Аэрофлот», к примеру, просит увеличить объем багажных полок для того, чтобы чемоданы пассажиров размещались поперек, и на одну полку влезало до шести чемоданов, а также установить на креслах бизнес-класса под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, который сидит в следующем ряду, в столиках — подставки для телефона или планшета. Кроме того, авиакомпания обратилась с просьбой привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием, используемым в «Аэрофлоте».

В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что не все требования выполнимы, но обсуждения находятся уже на финальной стадии.

"Ъ-Казань"