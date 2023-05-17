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Коммерсантъ FM
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Начальника отдела брянской таможни заключили под стражу по обвинению во взятке

Управление Следственного комитета России (СКР) по Брянской области возбудило уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислава Барабанова.

В ведомстве сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в получении в мае нынешнего года 1,1 млн руб. от генерального директора неназванной компании. За эти деньги он якобы обещал содействие в организации беспрепятственного проезда грузовых автомобилей с товарами народного потребления без досмотра через брянский участок российско-белорусской границы.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов управления ФСБ по Брянской области. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

Сергей Толмачев, Воронеж

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