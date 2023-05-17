Преподаватель красноярского вуза приговорен к 10 годам колонии за взятки

В Красноярском крае бывший преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева приговорен к 10 годам колонии общего режима за коррупцию.

Всего правоохранителями выявлено 30 преступлений, совершенных преподавателем. Ему предъявлены обвинения в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

Как установили следователи, с 2015 по 2019 год он получил от 19 студентов более 800 тыс. руб. Из этой суммы около 300 тыс. он передал другим сотрудникам вуза. Суммы подношений варьировались от 10 тыс. руб. до 110 тыс. Вознаграждение предлагалось за выставление положительных оценок без фактической проверки знаний, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Незаконно полученные средства конфискованы в доход государства, уточнили в надзорном ведомстве. На имущество фигуранта дела наложен арест.

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Оксана Павлова