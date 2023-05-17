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Коммерсантъ FM
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На десерт

Маникюр цвета ванили

«Коммерсантъ Стиль» — про самый сладкий тренд весеннего маникюра.

Новая версия прошлогодней тенденции под названием «глазированный пончик-донат», с легкой руки запущенной в массы моделью Хейли Бибер, отличается всевозможными «ванильными» оттенками — отсюда и название образа. Теперь их следует сочетать с хромированным верхним слоем или сразу искать лак с легким перламутром в составе. Правильные цвета — те, что вызывают стойкие ассоциации с кондитерской: нежно-розовый, карамельно-пудровый, кремово-белый, оттенок сахарной ваты и голубовато-сиреневый. Их можно миксовать между собой, делать ненавязчивый по рисунку дизайн по нейтральному бежевому — получается утонченный образ как на каждый день, так и для особых случаев.

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Фото: @corrinnabianca

Фото: @thehotblend

Фото: @style.by.nayla

Фото: @salonperfect

Фото: @marinadobyk.nails

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @nailsxmina

Фото: @nailsbyzola

Фото: @nailsbyzola

Фото: @saruhnails

Фото: @nonadoesnails

Фото: @thehotblend

Фото: @fashion.voyage

Фото: @nailsbyzola

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Фото: @corrinnabianca

Фото: @thehotblend

Фото: @style.by.nayla

Фото: @salonperfect

Фото: @marinadobyk.nails

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @nailsxmina

Фото: @nailsbyzola

Фото: @nailsbyzola

Фото: @saruhnails

Фото: @nonadoesnails

Фото: @thehotblend

Фото: @fashion.voyage

Фото: @nailsbyzola

Ирина Кириенко

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