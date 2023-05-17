«Коммерсантъ Стиль» — про самый сладкий тренд весеннего маникюра.
Новая версия прошлогодней тенденции под названием «глазированный пончик-донат», с легкой руки запущенной в массы моделью Хейли Бибер, отличается всевозможными «ванильными» оттенками — отсюда и название образа. Теперь их следует сочетать с хромированным верхним слоем или сразу искать лак с легким перламутром в составе. Правильные цвета — те, что вызывают стойкие ассоциации с кондитерской: нежно-розовый, карамельно-пудровый, кремово-белый, оттенок сахарной ваты и голубовато-сиреневый. Их можно миксовать между собой, делать ненавязчивый по рисунку дизайн по нейтральному бежевому — получается утонченный образ как на каждый день, так и для особых случаев.