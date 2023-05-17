Башкультнаследие намерено утвердить предмет охраны Гостиного двора в Уфе

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии разработало проект об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые» (Верхнеторговая площадь, 1).

В число охраняемых планируется включить историческое местоположение Гостиного двора — в центре Верхнеторговой площади, его градостроительную роль как центрального элемента исторической планировочной структуры центра Уфы, композицию, характерную для типологии русских гостиных дворов XIX века — здание прямоугольной конфигурации, окруженное по периметру снаружи и внутри обходными галереями. Также под охрану возьмут композицию фасадов в стиле классицизма в виде одноэтажной сквозной аркады на массивных пилонах, поддерживающих полуциркульные арки, лепной дорический антаблемент, декор, двуцветное окрашивание с выделением деталей белым цветом, оформление оконных проемов, материал и характер отделки фасадов из штукатурки. Предметом охраны станет скатная крыша с красным кровельным покрытием, сохранившиеся исторические кирпичные пилоны, своды и арочные проемы подвального этажа здания.

Первоначально уфимский Гостиный двор был построен из дерева, но в 1799 году он сгорел в пожаре. В середине XIX века был построен каменный двор. До 1980 года здание занимал Уфимский хлопчатобумажный комбинат. В 1995-1999 годах проводилась реконструкция гостиного двора. В 2014-2015 годах велись работы по его реконцепции. В 2016 году министерство культуры Башкирии утвердило охранное обязательство собственника «Гостиного двора». В прошлом году Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории объекта культурного наследия.

Влада Шипилова

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