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Продукция «Камского кабеля» успешно прошла независимую экспертизу

Ассоциацией «Честная позиция» получены результаты испытаний образца силового кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 производства ООО «Камский кабель». Проверка в аккредитованной лаборатории подтвердила соответствие кабеля требованиям ГОСТ 31996-2012.

Отбор образца был осуществлен совместно с Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой в рамках общественного мониторинга качества кабельно-проводниковой продукции в Сибирском федеральном округе. Закупка кабеля проходила в фирменном магазине «Камкабель» в Красноярске, который открыли партнеры по франшизе «Камского кабеля». Затем изделие было отправлено в аккредитованную независимую лабораторию для проведения испытаний на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», где успешно прошло все этапы экспертизы.

Кабели марки ВВГ-Пнг(А)-LS используются в стационарных электрических установках, а также в открытых и закрытых кабельных сооружениях, в том числе на вертикальных участках. Изделия выпускаются в климатическом исполнении для умеренного и холодного климата, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

«Высокое качество и надежность нашей продукции подтверждают многочисленные испытания, которые проводятся как в собственной центральной заводской лаборатории «Камского кабеля», так и в сторонних специализированных лабораториях. Мы всегда готовы спроектировать, изготовить и поставить кабели и провода для решения конкретных задач потребителя в соответствии с ГОСТом», – прокомментировал заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель» Игорь Буров..

Задача Ассоциации «Честная позиция» – построение цивилизованного рынка на принципах добросовестности: организация на постоянной основе проводит мониторинг кабельно-проводниковой продукции, подтверждая ее высокое качество или выявляя нарушения требований ГОСТ.

ООО «Камский кабель»

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