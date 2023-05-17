Иркутский закон об инвестполитике обязует инвестора заключить соглашение с правительством региона

В Иркутской области принят закон «Об инвестиционной политике». Сессия законодательного собрания утвердила его в окончательном чтении 17 мая.

Законопроект был внесен губернатором области. «Одно из важнейших положений закона закрепляет обязанность инвестора заключать соглашение с правительством Иркутской области при получении мер поддержки. В этих соглашениях будет определен порядок взаимодействия сторон и целевые показатели проектов»,– говорится о содержании документа на официальном портале региона.

«Государство предоставляет определенную поддержку, а бизнес обещает создать рабочие места, сформировать налоговые отчисления. Принятие закона позволит проверить соблюдение этих договоренностей. Это защищает государство и гарантирует бизнесу преференции»,– сказал, в свою очередь, спикер областного парламента Александр Ведерников.

По данным министра экономического развития и промышленности Иркутской области Натальи Гершун, соглашения будут заключать после рассмотрения инвестпроектов на инвестиционном совете при губернаторе.

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Валерий Лавский