Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук избран главой Миасса

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук избран на пост главы Миасса на срок пять лет. Такое решение на заседании приняли депутаты городского собрания, сообщают в администрации Миасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пост мэра Миасса освободился в марте после досрочной отставки Григория Тонких. На конкурс на должность главы города заявились четыре кандидата. В их числе вице-губернатор Егор Ковальчук, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук, начальник управления имущественных отношений мэрии Миасса Николай Булдыгин и глава управления социальных проектов ООО «Завод „СпецАгрегат» Анастасия Захарова, которая позднее отозвала свою кандидатуру. Конкурсная комиссия рекомендовала городскому собранию на пост главы Миасса всех троих участников конкурса.

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