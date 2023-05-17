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На Прикамье снова надвигается смог от лесных пожаров

На Пермский край вновь надвигается смог от лесных пожаров на территории Уральского федерального округа. Об этом сообщил сегодня на заседании краевого правительства министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович. «Сегодня в восточной части региона наши камеры мониторинга зафиксировали смог, дымку и гарь, которые двигается со стороны Тюменской и Свердловской областей»,— рассказал господин Беланович.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В минувшую пятницу, 12 мая, в Перми и других муниципалитетах региона были зафиксированы запах гари и дымка, вызванные лесными пожарами на территории Курганской, Свердловской и Тюменской областей.

В самом Пермском края по состоянию на 17 мая зафиксировано 36 лесных пожаров, огнем пройдено 102,28 га лесов. Общее число пожаров природного и техногенного характера в регионе с начала года составило 2069, что на 469 случаев или почти на 30% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

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