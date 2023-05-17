В Краснодаре одеть школьника на выпускной бал обойдется в 13 тысяч рублей

Костюм сына-девятиклассника на школьный выпускной в Краснодаре обойдется родителям в среднем в 10 тыс. руб. одиннадцатиклассника — в 13 тыс. руб. Такие данные приводит сервис SuperJob, подсчитавший расходы родителей на школьные выпускные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Наряд для дочери-выпускницы в 9-м классе, по подсчетам платформы, будет стоить родителям 11 тыс. руб., в 11 классе — 14,5 тыс. руб. На организацию выпускного для девятиклассников и одиннадцатиклассников родители собирают в Краснодаре по 10 и 15,5 тыс. руб. соответственно.

При этом в других российских городах аналогичные расходы еще выше. Чтобы организовать выпускной для девятиклассников в Москве или Санкт-Петербурге, родители тратят по 12,5 и 11 тыс. руб., для одиннадцатиклассников — по 19 и 18 тыс. руб. соответственно.

На костюмы для сына-выпускника в Москве тратят в среднем 13,8 тыс. руб. (9-й класс) и 18,5 тыс. руб. (11-й класс), на платье для дочери — 14 и 18,5 тыс. руб. соответственно. В Санкт-Петербурге средние расходы на юношу — 10 тыс. руб. (9-й класс) и 16 тыс. руб. (11-й класс), на барышню — 12,5 и 17,5 тыс. руб., приводит данные онлайн-сервис.

Андрей Пугачев