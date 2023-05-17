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Специалисты «Россети Кубань» полностью восстановили электроснабжение жителей Краснодара после технологического нарушения на подстанции

Специалисты «Россети Кубань» полностью восстановили электроснабжение потребителей г. Краснодара, получавших электроэнергию от подстанции «Южная»

В работах были задействованы 5 бригад энергетиков: 35 человек, 6 единиц спецтехники.

По предварительным данным, причиной технологического нарушения на подстанции «Южная» стало повреждение в сторонней, потребительской кабельной линии электропередачи. Это вызвало задымление на энергообъекте, часть потребителей города остались без электроэнергии. К 17:50 мск 16 мая энергетики «Россети Кубань» восстановили электроснабжение большей части (75 %) ранее обесточенных потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому телефону горячей линии компании «Россети» 8-800-220-0-220

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