Организация выпускного в Ижевске в среднем обойдется в 10 и 13 тысяч рублей на человека

В столице Удмуртии средняя стоимость организации выпускного для девятиклассников составляет 10 тыс. руб. на человека, сообщает пресс-служба SuperJob. Выпускной бал в 11 классе обойдется в 13 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Наряд для ребенка, выпускающегося из девятого класса, в Ижевске стоит в среднем 10,5 тыс. руб., одиннадцатиклассника — 11,5 тыс. руб. Образ для дочери-выпускницы обойдется в 10 тыс. руб. в 9 классе и 13,5 тыс. руб. в 11 классе.

При этом в среднем по России, чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают по 10,5 тыс. руб. за ученика. В Москве или в Санкт-Петербурге средний чек составляет 12,5 тыс. и 11 тыс. руб.