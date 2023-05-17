В Самаре началось обновление теплотрассы на ул. Шостаковича

Реконструкция теплотрассы на ул. Шостаковича стартовала в Самаре. Работы ведутся в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 года. Об этом сообщает городская администрация.

«В ближайших планах начать работы на двух участках на улице Алексея Толстого, на Волжском проспекте – в районе Ульяновского спуска, а также на улице Льва Толстого между улицами Галактионовской и Самарской»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

Помимо прочего, в ближайшее время планируется принять решения по работам на ул. Куйбышева. Речь идет об участке в границах ул. Некрасовской и пл. Революции. По словам первого вице-мэра Владимира Василенко работы начнут проводить в течение пяти-десяти ближайших дней.

Георгий Портнов