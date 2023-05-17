В Новороссийске в курортный сезон ограничат движение грузовиков

В Новороссийске с 20 мая и по 31 августа ограничат движение тяжеловесных автомобилей. Запрет будет действовать с 10 до 22 часов, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба мэрии Новороссийска
Отмечается, что движение будет ограничено для тех транспортных средств, нагрузка на ось и (или) группу осей которых превышает допустимую нагрузку, установленную правилами перевозок грузов. Они утверждены постановлением правительства РФ.
Утром 17 мая на въезде и выезде в Новороссийск было затруднено движение. Причиной стало ДТП с грузовиком.
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