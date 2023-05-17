Сотрудника исполкома в Татарстане подозревают в фейковом сборе средств для участников спецоперации

Правоохранители Татарстана задержали главу отдела торговли управления экономики исполкома Альметьевского района Татарстана Дамира Хабибуллина. Его подозревают в хищении средств под видом сбора денег для участников спецоперации. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Следствие считает, что с лета 2022 года подозреваемый предлагал местным бизнесменам пожертвовать средства для нужд военнослужащих, которые были отправлены из района в зону спецоперации, а с осени того же года — мобилизованных. Предприниматели переводили деньги задержанному на его банковскую карту. При этом до военных средства не доходили. Следствие полагает, что господин Хабибуллин распоряжался деньгами по своему усмотрению. Суммы составляли от 15 тыс. до 50 тыс. руб. Некоторые предприниматели платили задержанному по нескольку раз.

Против господина Хабибуллина возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ему грозит до шести лет колонии.

"Ъ-Казань"