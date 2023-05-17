Возбуждено дело в отношении сотрудника комплексного центра соцобслуживания населения Восточного округа

Должностное лицо ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» стало фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируются восемь эпизодов ст.159 УК РФ (мошенничество) и восемь эпизодов ст. 292 УК РФ (совершение служебного подлога). Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.
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«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,– говорится в сообщении.
Следствие установило, что обвиняемый за счет «фиктивного трудоустройства сотрудников» учреждения «незаконно завладело денежными средствами». Сумма ущерба, нанесенного бюджету Самарской области, составила около шести млн руб., что составляет особо крупный размер.