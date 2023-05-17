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Команда ПАО «ММК» стала победителем фестиваля ГТО среди трудовых коллективов России

В Ижевске завершился V Всероссийский Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. По итогам четырёх соревновательных дней в упорной борьбе команда от ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заслужила звание самого спортивного коллектива России.

Так же высокие результаты показали победители трёх предыдущих фестивалей – команда Госкорпорации «Росатом» , занявшая почётное второе место. Работники НИУ «БелГУ» забрали бронзу.

Всего в соревнованиях приняли участие 50 команд из 45 регионов страны - 400 человек в возрасте от 25 до 59 лет.

«В себе мы всегда уверены! Но соперники с каждым годом становятся всё сильнее и сильнее. У ребят колоссальные результаты! Но и мы к сегодняшнему дню готовились пять лет. Постоянные тренировки, работа над ошибками – много нюансов, но мы смогли!» - поделился эмоциями представитель ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Кицаев.

ПАО «ММК»

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