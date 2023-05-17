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С компании «Вуш» взыскано 350 тыс рублей за сбитого электросамокатом ребенка

В Омской области суд взыскал с оператора кикшеринговых услуг ООО «Вуш» 350 тыс. руб. компенсации морального вреда. Исковое заявление подала местная жительница, чей ребенок пострадал в июне 2022 года от электросамоката. По данным прокуратуры региона, неизвестный пользователь электрического самоката, принадлежащего ООО «ВУШ», сбил девочку. Ребенку в результате происшествия был причинен тяжкий вред здоровью.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Изначально иск к компании был подан на 500 тыс. руб. Суд удовлетворил его частично. Компания, не согласилась с взысканием т обжаловала решение суда. Апелляционная жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения.

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Оксана Павлова

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