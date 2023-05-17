В Новошахтинске экс-участкового заподозрили в служебном подлоге

В отношении бывшего участкового ОМВД России по городу Новошахтинску возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге (ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый изготовил подложный процессуальный документ при доследственной проверки в отношении двух граждан. В частности, участковый изменил сроки проведения дополнительной проверки. «Незаконные действия подозреваемого привели к невозможности привлечения граждан к административной ответственности за мелкое хищение в связи с истечением срока давности»,— говорится в сообщении пресс-службы следственного управления. Другие обстоятельства преступления устанавливаются.

Кристина Федичкина