На Кубани за три месяца приставы взыскали с водителей более 128 млн рублей по штрафам ГИБДД

За первый квартал 2023 года приставы взыскали с водителей в Краснодарском крае более 128 млн руб. по штрафам ГИБДД. Это на 30 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

«В прошлом году в первом квартале было взыскано с данной категории должников 99 млн 123 тыс. руб.»,— отметили в УФССП России по Краснодарскому краю.

Особое внимание приставы уделяют должникам, которые накопили несколько штрафов за нарушение ПДД. В ведомстве отмечают, что арест автомобиля является эффективной мерой, поскольку неплательщик сразу находит средства на оплату десятков, а иногда и сотен штрафов.

Татьяна Ручкина

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