Поставщик газа в Удмуртии инициировал процедуру банкротства в отношении ряда теплоснабжающих организаций-должников

Общая просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Удмуртской Республики перед ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» на 1 мая 2023 года составила 1,1 млрд руб. Для погашения задолженности поставщик газа инициирует процедуру банкротства ряда ТСО.

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На сегодня «Газпром межрегионгаз Ижевск» направил в суд заявления о банкротстве ООО «Теплокомплекс» (Сарапульский район), ООО «Республиканская тепловая компания» и МУП «Теплосервис» г. Воткинска. В июне заявления будут поданы в отношении МУП «СПДУ» г. Ижевска, ООО «Ярэнерго» (Ярский район), ООО «Энергия» (Красногорский район) и еще ряда должников.

Мера применяется в отношении ТСО, которые систематически в течение многих лет нарушают платежную дисциплину.

«Мы рассчитываем, что руководители муниципальных образований при участии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики примут меры по ликвидации просроченной задолженности ТСО и нормализации расчетов за поставленный газ, чтобы не допустить сбоев в теплоснабжении в отопительный сезон»,— отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин.

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» .