Руководитель Удмуртии принял участие в заседании Совета глав субъектов России под председательством Сергея Лаврова

Более 800 студентов из стран Центральной Азии получают образование в высших учебных заведениях Удмуртии. Всего с вузами стран заключено 31 соглашение о сотрудничестве, включающих обмен студентами, преподавателями и опытом, а также проведение совместных конференций. Об этом рассказал руководитель региона Александр Бречалов на заседании Совета глав субъектов России под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В своем выступлении Александр Бречалов также затронул темы экспорта различных товаров, произведенных на территории Удмуртии в дружественные страны Центральной Азии. Так, молочная продукция компании «Село Зеленое» в 2022 году вошла в топ-6 самых узнаваемых брендов в Узбекистане, а для компании «Комос Групп» Кыргызстан стал самым быстрорастущим рынком. За год присутствия на рынке объем экспорта предприятия составил более 45 млн руб.

Доля экспорта Удмуртии в страны Центральной Азии составляет 49% от общего объема.

В результате заседания Совета министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал предложение о проведение в 2024 году международного форума «Учись и работай в Удмуртии», а также создания российского аналога международной студенческой предпринимательской премии, куда будут входить дружественные страны.