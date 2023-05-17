Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Руководитель Удмуртии принял участие в заседании Совета глав субъектов России под председательством Сергея Лаврова

Более 800 студентов из стран Центральной Азии получают образование в высших учебных заведениях Удмуртии. Всего с вузами стран заключено 31 соглашение о сотрудничестве, включающих обмен студентами, преподавателями и опытом, а также проведение совместных конференций. Об этом рассказал руководитель региона Александр Бречалов на заседании Совета глав субъектов России под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В своем выступлении Александр Бречалов также затронул темы экспорта различных товаров, произведенных на территории Удмуртии в дружественные страны Центральной Азии. Так, молочная продукция компании «Село Зеленое» в 2022 году вошла в топ-6 самых узнаваемых брендов в Узбекистане, а для компании «Комос Групп» Кыргызстан стал самым быстрорастущим рынком. За год присутствия на рынке объем экспорта предприятия составил более 45 млн руб.

Доля экспорта Удмуртии в страны Центральной Азии составляет 49% от общего объема.

В результате заседания Совета министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал предложение о проведение в 2024 году международного форума «Учись и работай в Удмуртии», а также создания российского аналога международной студенческой предпринимательской премии, куда будут входить дружественные страны.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...