В Челябинске построят центр развития баскетбола

Российская федерация баскетбола приняла решение о строительстве в Челябинске центра развития этого вида спорта. Об этом сообщают в пресс-службе РФБ. Несколько дней назад ее президент Андрей Кирилленко подписал соглашение о строительстве аналогичного центра в Калининграде.

Центр в Челябинске будет представлять из себя спортшколу, центр спортивной подготовки и методический центр РФБ.

«Выбор в пользу Челябинска был сделан неслучайно. В настоящее время баскетбол в этом регионе развивается стремительными темпами. Большое значение для этого развития имели крупные соревнования, которые были проведены в Челябинской области»,- сообщают в РФБ.

В прошлом году в Челябинске прошел финальный раунд чемпионата России, а январе этого года – Суперкубок России по баскетболу 3х3. В апреле в городе прошел финал четырех мужской Высшей лиги и финальный раунд всероссийских соревнований среди юношей 2009 года рождения. Сейчас идет строительство «РМК-Арены» на 5 тыс. зрителей, которая также будет принимать, в том числе баскетбольные соревнования, - оно должно завершиться в следующем году.

«За последние годы на баскетбольной карте России появился новый яркий регион. Мы поверили в него, провели здесь целый ряд самых крупных соревнований, которые стали подспорьем для популяризации и развития нашего вида спорта в Челябинской области. В результате все это привело к старту строительства “Академии баскетбола”»,- прокомментировал Андрей Кирилленко.