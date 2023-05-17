Оператор отходов выиграл у Смольного суд о продаже участка на проспекте Энергетиков

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск АО «Автопарк № 6 "Спецтранс"» к властям города о требовании продажи земельного участка площадью 3,3 га в Красногвардейском районе. Ведомство ранее отказывало в приватизации на основании невозможности размещения там автопарка согласно актуальному классификатору видов использования земель.

Как пишет «Деловой Петербург», речь идет об участке на проспекте Энергетиков, 59, неподалеку от основного офиса и производственной площадки «Спецтранса». Как сообщил изданию гендиректор предприятия Владимир Куксин, вопреки мнению экспертов о возможном желании «Спецтранса» продать свой основной участок, которым он распоряжается с 1974 года, АО не планирует этого делать.

Решение суда стало возможным благодаря аналогичному делу, который недавно рассматривал Верховный суд РФ, в котором суд встал на сторону заявителя и посчитал отказ чиновников в приватизации земли неправомерным. По решению суда комитет должен заключить договор с автопарком в течение месяца. Стоимость сделки сторонам предстоит обговорить.

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